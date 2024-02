Prvič so kupci Samsungovih telefonov bolj zadovoljni od Applovih

Poročilo podjetja PerfectRec razkriva, da so kupci Samungovih telefonov Galaxy S24 bolj zadovoljni z nakupom, kot tisti, ki so se odločili za iPhone 15.

Pred kratkim smo videli poročilo podjetja PerfectRec, ki je razkrilo, da je zadovoljstvo strank s telefonom iPhone 15 najnižje med vsemi jabolčnimi modeli doslej, opremljeni z novimi podatki pa ugotavljamo, da je Samsung z linijo Galaxy S24 prvič uspel zadovoljiti stranke bolj kot Apple z aktualno ponudbo telefonov iPhone. Na osnovi uporabniških recenzij s spleta so pri PerfectRec izračunali, da 91% kupcev telefona Samsung Galaxy S24/+ (88% model Ultra) svoj nakup ocenjuje z vsemi možnimi zvezdicami, medtem ko je tovrstno zadovoljnih le 76% kupcev telefona iPhone 15/Plus (74% model Pro Max). Samsungovi rezultati, ki so višji od vseh generacij Galaxy S doslej, jasno kažejo, da so prvi kupci in uporabniki serije telefonov Samsung S24 bolj zadovoljni z nakupom kot lastniki modelov iPhone 15.