Prvi tvit v zgodovini naprodaj za milijonsko vsoto

Jack Dorsey, ustanovitelj Twitterja, prodaja svoj prvi tvit. Leta 2006, ko je Twitter nastal, je zapisal samo postavljam svoj twittr (“just setting up my twttr”), kar je prvi tvit v zgodovini. Sedaj išče novega lastnika, ki bo moral zanj odšteti vsaj dva milijona evrov, kolikor so trenutno najvišje ponudbe.

Prav ste prebrali. Dorsey ne prodaja Twitterja, temveč objavo na njem: prodaja en – resda prvi sploh – tvit. Vse objave na Twitterju so seveda javne, tako da se postavlja vprašanje, kaj sploh pomeni kupiti tvit. Kupec prejme NFT (non-fungible token), kar je nekakšen digitalni certifikat o lastništvu, ki je zapisan v verigo blokov (blockchain), hkrati pa tudi vse metapodatke o tvitu. Po domače povedano: Dorsey prodaj svoj avtogram.

NFT-ji so namenjeni kupovanju oziroma prodaji unikatnih digitalnih predmetov, kot so na primer animirani GIFi, pesmi ipd. Z zapisom v verigo blokov je trajno zabeleženo, kdo je bil v nekem času lastnik. Čeprav je digitalne zapise možno poljubno kopirati, je po definiciji pravi lastnik tisti, ki si lasti NFT, ostali pa imajo zgolj kopije. So pa te popolnoma enake.

Vse skupaj zveni zelo futuristično in za zdaj so nakupu NFT bolj odraz nečimrnosti kakor praktične potrebe. Razlogov za nakup je sicer več, med katerimi sta najbolj pomembna zbirateljstvo ali pa (finančna) špekulacije. Do neke mere se lahko tudi prekrivata.

Na enak način se prodaja še marsikaj. Prvi naslov za zainteresirane je Valuables by cent.

