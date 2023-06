Prvi spletni brskalnik z lastno umetno inteligenco je tu!

Norveška Opera je objavila spletni brskalnik z vgrajeno generativno umetno inteligenco, ki je na voljo na operacijskih sistemih Windows, macOS ter Linux, in ga je mogoče prenesti z uradne spletne strani podjetja.

Sodoben spletni brskalnik Opera One je zgrajen na popolnoma novi arhitekturi, ki uporabniku zagotavlja hitrejšo in bolj gladko izkušnjo. Ima modularno zasnovo in številne napredne zmožnosti, kot je pametno združevanje povezanih zavihkov. Kljub svežemu videzu in modernim funkcijam je glavna zvezda brskalnika Aria. Slednja je orodje generativne umetne inteligence, ki na uporabnikov klic čaka v stranski vrstici brskalnika. Umetna inteligenca vključuje sveže informacije s spleta in lahko generira besedilo ali kodo ter odgovarja na vprašanja v zvezi s podporo za izdelke Opera. Uporaba AI orodja Aria zahteva uporabniški račun in je v več kot 180-ih državah sveta na voljo brezplačno.