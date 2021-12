Objavljeno: 21.12.2021 23:00

Prvi sms kot NFT navrgel 107.000 evrov

Prvo kratko sporočilo (sms) je imelo prijazno in neizvirno vsebino, saj so 3. decembra 1992 britanski inženirji v Vodafonu uspeli napisati "Merry Christmas" (vesel božič). Sms je napisal Neil Papworth in ga s svojega računalnika poslal na dva kilograma težak telefon direktorja Richarda Jarvisa (orbitel 901). Doslej smo se decembra te obletnice običajno le spomnili, letos pa je zgodba precej obilnejša. To isto sporočilo so na dražbi v Parizu prodali za 107.000 evrov.

Letos pa so velika uspešnica nezamenljivi žetoni NFT (non-fungible tokens), ki predstavljajo potrdilo o unikatnem lastništvu elektronskega elementa. Cene letijo v nebo in najbolj zaželeni NFT-ji se prodajajo za več sto tisoč dolarjev, rekorderji pa celo za več kot milijon. NFT, ki predstavlja prvi sms, torej sodi v zlato sredino.

Dražba je imela dobrodelno noto, zato je šel izkupiček UNHCR (Visoki komisariat za begunce pri ZN). V resnici je kupec dobil digitalno poustvaritev smsa, ki vsebuje tudi animacijo zaslona, repliko izvirnega komunikacijskega protokola in posnetek telefona.

To ni prvi primer, ko so se prodajale posamezni premierni dogodki. Nedavno so prodali prvo urejanje Wikipedije za 750.000 dolarjev.