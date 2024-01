Objavljeno: 8.1.2024 19:00

Prvi polprevodnik iz grafena za tranzistorje in čipe

Raziskovalci s tehnološkega inštituta v ameriški Atlanti in iz kitajskega Tianjina so uspeli iz grafena izdelati polprevodnik, ki ima ustrezne lastnosti za uporabo v tranzistorjih in čipih. Grafen, ki ga že dobro desetletje reklamirajo kot čudežni material, je namreč v čisti obliki prevoden, brez prepovedanega pasu in s prepočasno temperaturno mobilnostjo nosilcev naboja. Z drugimi besedami: iz njega ni možno izdelati čipov visoke frekvence.

Lahko pa to storimo, če grafen ustrezno obdelamo. Raziskovalci so pridelali polprevodni epigrafen. To ni nič drugega kakor grafen, ki je zrasel na monokristalu silicijevega karbida. Takšen grafen ima prepovedani pas širine 0,6 eV (energijska razlika med elektroni, ki so vezani na svoje atome, in ko so v prevodnem pasu). Hkrati ima pri sobni temperaturi mobilnost 5,000 cm2 V−1 s−1, kar je 10-krat več od silicija.

O dosežku piše tudi revija Nature. Tako pripravljeni grafen bi morda lahko uporabili za izdelavo tranzistorjev, ki bodo omogočali izdelavo čipov, ki bodo bistveno hitrejši od gigahercev današnjih silicijevih čipov. Hkrati bi takšne naprave porabile še manj energije od današnjih, kar bo pozitivno vplivalo na avtonomijo. Obljubile so velike, a pri grafenu je vedno tako. Material je trši od jekla, prožen in prevoden, a sveta še ni revolucioniral. Morda pa bo vsaj čipe.

