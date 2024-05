Objavljeno: 6.5.2024 05:00

Prvi pametni termostat se poslavlja, ker ga proizvajalec ne mara več

Najstarejši pametni termostat ni Nest, kot bi glede na njegovo izpostavljenost lahko sklepali, temveč Ecobee. Pionir iz let 2008 je sedaj vendarle dočakal svoj konec, kar bo ujezilo številne uporabnike. Pametne naprave namreč postanejo neumne, ko proizvajalec ugasne strežnike.

Ecobee je pred petnajstimi leti revolucioniral trg, saj je omogočal krmiljenje na daljavo, avtomatično upoštevanje vremenske napovedi, redno posodabljanje in tako dalje. A da so te funkcije delovale, je bila potrebna proizvajalčeva podpora. Ta se sedaj končuje, so sporočili. Ecobee bo 31. julija letos izgubil podporo.

To še ne pomeni, da termostat ne bo več deloval, bo pa postal običajen, neumni termostat. Ecobee bo namreč ugasnil strežnike zanj, pri čemer si lastniki ne bodo mogli nič pomagati. Ponudil jim bo le kupon za 30-odstotni popust, kaj drugega pa ne.

Gre za še eno v vrsti spoznanj, da pametne naprave, ki potrebujejo delujoče strežnike proizvajalca, niso nikoli zares v lasti kupcev. Proizvajalec se lahko kadarkoli odloči, da izdelek upokoji, kar je še zlasti nevarno, če zanj ni nobene naročnine, saj ima v tem primeru le stroške. Podobnih primerov smo videli že precej in jih bomo še v prihodnosti. Ne kupujmo takšnih naprav.