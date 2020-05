Prve slike Galaxy Note 20

V spletu so se pojavile prve slike (pravzaprav računalniško generirani renderji) prihajajočega Samsung Galaxy Note 20.

Naprava izredno podobna modelu Galaxy S20 Ultra, predvsem ima skoraj enak fotoaparat. V primerjavi z modeli S20 je sicer nekoliko bolj kvadratne oblike, kar je stalnica modelov Note, na spodnji strani pa je seveda tudi odložišče za pisalo S Pen. Tipke so po novem spet vse na desni strani naprave – pri Note 10 in 10+ so bile tipke za vklop in glasnost na levi, kar je bila tudi po našem mnenju nenavadna odločitev.

Novinec naj bi bil večji od predhodnika - navaden model Note naj bi bil primerljiv s prejšnjim Note+, novi Note+ pa bo še večji kot doslej. Zanimivo, da naj bi imel povsem raven zaslon, torej brez zaobljenih robov. Samsung ukrivljenost že kar nekaj let počasi zmanjšuje in, kot kaže, ukinja.

Predvidoma naj bi novi Note predstavili avgusta na dogodku Unpacked, zaradi koronavirusa pa se naj bi dogodek odvijal le preko spleta.

yx7gu1F4OYU