Prve revije dobivajo politiko uporabe umetne inteligence

Aprila je javnost razburilo odkritje, da je priljubljena spletna stran CNET uporabljala umetno inteligenco za pisanje novic, ne da bi uporabnike o tem podučili. To so izvedeli še pozneje. Sedaj so kot eden prvih medijev pripravili celovito politiko uporabe umetne inteligence. Na kratko: za zdaj se ji bodo odpovedali.

CNET obljublja, da umetna inteligenca ne bo pisala celotnih novic in člankov, medtem ko bodo recenzije in teste pisali ljudje. Prav tako ne bodo uporabljali slik in videoposnetkov, ki bi jih ustvarila umetna inteligenca. A pomembne so podrobnosti. Razlika med pisanjem celotnih besedil in pisali bodo ljudje, je pomembna. CNET ne pravi, da si pisci ne bodo pomagali z umetno inteligenco, le da ta ne bo v celoti pripravila dokumenta. Pri slikah in videoposnetkih pa so posebej poudarili, da to velja "za zdaj". To drži za vsake pogoje in politike, a to pot so to še posebej izpostavili. Le zakaj?

Podali so se tudi v preteklosti. Popravili so 70 člankov, ki jih je bila zanje napisala umetna inteligenca. V več kot polovici so bili potrebni popravki, ponekod faktični, drugod so spreminjali fraze, ki "niso bile povsem originalne". Pri čisto vseh pa sedaj piše, da je prva verzija nastala z umetno inteligenco.

Seveda CNET še zdaleč ni edini. Z umetno inteligenco so se igrali tudi drugi, denimo Buzzfeed ali Insider. A v noben primeru ni šlo za celotne članke, temveč za kvize, naslove, SEO in podobno. V naši reviji umetne inteligence ne uporabljamo za pisanje besedil.

Politika