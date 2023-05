Prve odpovedi zaradi Microsoftove podražitve dostopa do Binga prek API

Precej neopazno je šla mimo javnosti vest, da je Microsoft že februarja pošteno zasolil API-dostop do svojega iskalnika. V nekaterih primerih so bile podražitve tudi 10-kratne, kar je seveda prineslo nekaj posledic. Priljubljeni iskalnik Brave, ki se ponaša s spoštovanjem zasebnosti, se je odpovedal sodelovanju z Microsoftom.

Že sedaj so le v 7 odstotkih primerov iskalne zadetke dopolnjevali s poizvedbami po Bingu, do katerega so imeli zakupljen API dostop. Leta 2021, ko je Brave začel delovati, je bilo takšnih primerov še dvakrat več, a so kakovost lastnega indeksa sčasoma izboljševali. Sedaj se bodo morali zanašati le še nanj.

Podražitve dostopa do Binga so previsoke, da bi si še lahko privoščili njegovo uporabo, zato ga pač ne bodo več. Obstajala bo še možnost, da si uporabniki vključijo tudi Googlove zadetke, a to bo pač pokvarilo izkušnjo zaščite zasebnosti. Kakorkoli, Brave omogoča še Web Discovery Project, ki omogoča gradnjo njihovega indeksa in Goggles za uravnavanje razvrstitve zadetkov.