Prve alternativne trgovine z aplikacijami za iPhone v Evropi

Skoraj mesec dni po tem, ko je Apple nejevoljno popustil pred aktom o digitalnih trgih (DMA), je v Evropi trenutno živa le ena tuja trgovina z aplikacijami iOS.

Apple je skladno z aktom DMA omogočil delovanje tujih tržnic s programi za naprave z mobilnim operacijskim sistemom iOS. Za zdaj je živa le tržnica B2B Mobivention, ki podjetjem omogoča distribucijo lastnih aplikacij. Prihodnost je svetlejša, saj sta bili napovedani trgovini Epic Games in Setapp podjetja MacPaw. Prva je zanimiva predvsem zaradi igre Fortnite, druga pritegne z naročniškim modelom poslovanja. Vseeno bo obe verjetno prehitela trgovina AltStore. Gre za tržnico razvijalca Rileyja Testuta, ki je bila lansirana leta 2019 in ne zahteva, da uporabniki svoje naprave odklenejo. Glavni razlog zanjo je Delta, emulator Nintenda, ki ga Testut in njegov poslovni partner Shane Gill zdaj prinašata na telefone iPhone prek evropske tržnice aplikacij.