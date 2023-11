Prva zunanja grafična kartica z integriranim prostorom za shranjevanje je pred vrati

OneXGPU, zunanja grafična kartica z diskom M.2 SSD, bo za 600 ameriških dolarjev kupcem na voljo 28. novembra.

Podjetje One-Notebook bo začelo prodajati posebno zunanjo grafično kartico (eGPU) z imenom OneXGPU, ki je prvi tovrstni izdelek na svetu z integriranim prostorom za shranjevanje. Kompaktna naprava vsebuje AMD Radeon RX 7600M XT GPU z 8GB pomnilnika in integrirani priključek M.2 SSD, ki deluje na standardu PCIe 2.0. Čeprav je specifikacija omejena s povezavo, omogoča igralcem ne le povečanje zmogljivosti zunanjega GPU, temveč tudi razširitev shranjevalnega prostora za igre. Naprava ima raznolik nabor priključkov za zaslone, vključno z dvema priključkoma HDMI in dvema vhodoma DisplayPort. Poleg tega vključuje štiri konektorje USB Type-A in en Type-C. Naprava ima tudi omrežni priključek Ethernet.

OneXGPU vključuje podporo za OCulink, ki ima večjo pasovno širino 63 Gbps v primerjavi s povezavami Thunderbolt 3/4 in USB4, ki so omejene na 40 Gbps. Kabelska povezava OCulink omogoča združljivost z različnimi napravami, od tradicionalnih prenosnikov do igralnih ročnih naprav, kot sta Lenovo Legion Go ali Steam Deck. Seveda ima zunanja grafična kartica tudi osvetlitev RGB, ki je nepogrešljiv del igralnih dodatkov. Osnovni model naprave bo stal 600 ameriških dolarjev.