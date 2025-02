Prva uradno odobrena aplikacija za iPhone z vsebino za odrasle

Aplikacija Hot Tub je prva v Cupertinu odobrena aplikacija za odrasle, ki je zdaj dostopna uporabnikom telefonov iPhone v Evropi prek alternativne tržnice AltStore PAL.

Apple v uradni tržnici z aplikacijami App Store sicer ne dovoljuje pornografskih in drugih vsebin za odrasle, a mora zaradi evropske direktive Digital Markets Act (DMA) omogočiti nameščanje aplikacij iz drugih virov. AltStore PAL je alternativna platforma za iOS, ki je bila prvotno namenjena distribuciji emulatorja Delta in upravitelja odložišča Clip, po novem pa ponuja tudi aplikacije, ki ne ustrezajo Applovim smernicam, vključno z vsebinami za odrasle. Aplikacija Hot Tub, ki jo je razvil c1d3r, je oglaševana kot brskalnik vsebin za odrasle brez oglasov. Čeprav je uspešno prestala Applov postopek preverjanja varnosti in zasebnosti, to ne pomeni, da jo Apple odobrava in jo bo uvrstil tudi v svojo trgovino. Ravno nasprotno, pri Applu so izrazili zaskrbljenost glede varnosti uporabnikov, predvsem otrok. Poudarili so, da jih zakonodaja EU sili v dovoljevanje takšnih aplikacij, čeprav se z njimi ne strinjajo.