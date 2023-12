Prva slika telefona Samsung Galaxy S24

Po govoricah sodeč je do novih Samsungovih telefonov manj kot mesec dni, a na družabnem omrežju X so se že pojavile prve uradno neuradne fotografije.

Evan Blass, ki je znan po objavi preverjenih informacij pred uradnimi splavitvami, je na omrežju X napovedal prihod novega Samsungovega telefona Galaxy S24, ki naj bi ga na dogodku Unpacked uradno predstavili 17. januarja. Vse kaže, da namerava Samsung v okviru serije ponovno ponuditi tri modele. Tu so standardni Galaxy S24 s 6,2-palčnim zaslonom, S24 Plus s 6,7-palčnim zaslonom in S24 Ultra s 6,8-palčnim zaslonom. Vse tri naprave bo v ZDA, Kanadi in na Kitajskem poganjal Snapdragon 8 Gen 3, drugje Exynos 2400. Najmočnejši model bo imel kamero z 200MP in 10-kratno optično povečavo, baterijo moči 5.000mAh ter ohišje, izdelano iz titana.

Na družabnem omrežju X je zahvaljujoč Arsènu Lupinu moč videti, kako so telefoni videti v najrazličnejših barvah in iz različnih zornih kotov. Trije telefoni imajo zelo podoben videz svojim predhodnikom iz leta 2023, čeprav naj bi S24 Ultra tokrat imel popolnoma raven zaslon, s čimer bi opustil rahle krivulje, ki so bile vidne na S23 Ultra. Na voljo bodo barve črna, siva, vijolična in rumena. Veliko bolj zanimivo bo pri programski opremi telefonov, saj naj bi bili brezšivno povezani z generativnim modelom umetne inteligence Gauss. Samsungova AI bo uporabniku pomagala pri ustvarjanju in urejanju slik, sestavljanju e-pošte, povzemanju dokumentov in pri kodiranju, nekaj pa se je govorilo tudi o prevajanju telefonskih klicev v realnem času. Kmalu izvemo vse, zdaj si pa napasimo oči.