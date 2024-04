Prva risalna tablica z zaslonom OLED

Wacom je predstavil tanko in lahko digitalno risalno tablico Movink 13 z zaslonom OLED.

Wacom Movink 13, ki je že na voljo v trgovinah za 750 ameriških dolarjev, se ponaša s 13,3 - palčnim Samsungovim zaslonom OLED. Slednji zaradi odsotnosti osvetlitve ozadja tablici daje prednost pred konkurenčnimi LED tablicami. OLED zmanjša uhajanje svetlobe in toplote, kar sta običajni težavi pri tablicah, temveč omogoča tudi izjemno tanko in lahko zasnovo. Z debelino med 4 in 6,6 mm in težo 420 gramov je Movink 13 najtanjša in najlažja risalna tablica, ki jo je Wacom kdajkoli izdelal.

Tablica omogoča enostavno povezovanje z enojnim USB-C na USB-C kablom, ki služi tako za napajanje kot za povezavo, in je združljiva z operacijskimi sistemi Windows, macOS, ChromeOS in Android. Če povezana naprava ne zagotavlja dovolj energije, je na voljo dodatni USB-C za dodatno napajanje. Zaradi uporabe OLED tehnologije Movink 13 nudi širši barvni spekter in globlje črne barve s kontrastnim razmerjem 100,000:1, kar je stokrat več kot pri nedavno izdanem Wacom Cintiq Pro 17. Tablici je priloženo posebno prilagojeno pisalo Wacom Pro Pen 3 Stylus, a deluje tudi s pisali drugih proizvajalcev. Tablica vključuje tudi dva prilagodljiva gumba, ki omogočata preklop funkcij na dotik. Dokupiti je mogoče ločeno stojalo za 80 dolarjev, ki olajša risanje pod kotom.