Objavljeno: 4.9.2025 11:00

Prva pametna ura s satelitsko komunikacijo je Garminova

Garmin je predstavil prvo pametno uro, ki vsebuje tudi zelo osnovno satelitsko povezljivost. Ura Fenix 8 Pro ima vgrajeno tehnologijo inReach, ki razume tako prizemna omrežja kakor tudi satelite. S tem je Garmin za nekaj dni prehitel Apple, ki kani svojo uro s podporo za satelite predstaviti v naslednjih dneh.

Fenix 8 Pro lahko prek satelitskega omrežja, za kar potrebujemo naročnino (okrog osem dolarjev na mesec) in ne bo nujno delovalo v vseh državah, pošilja sporočila smsa in podatek o lokaciji. Prek prizemnega, torej mobilnega omrežja, pa seveda zmore vse tisto, kar zmorejo pametni telefoni: klice, glasovna sporočila, prenos podatkov in javljanje lokacije (LiveTrack).

V sili lahko ura pošlje sporočilo v center za odziv (Garmin Response) prek satelitske povezave, ki bo lahko stopil v stik tudi s pristojnimi službami ali ljudmi, ki so navedeni kot kontakt v sili. Ura ima sicer zaslon microLED s 4500 niti svetlosti, odpornostjo na globino in vodo in lučko LED. Meri cel kup parametrov, od srčnega utripa do spanja, nadmorske višine, lokacije itd.

Ura je na voljo v dveh velikostih (47 mm in 51 mm) in zdrži do 27 dni z enim polnjenjem baterije. Osnovni model stane 1200 dolarjev, dražji pa 2000 dolarjev.

Garmin