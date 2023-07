Prva pametna ključavnica za kolesa

Pregrešno draga električna in navadna kolesa bomo lahko kolesarski navdušenci pred nepridipravi kmalu zavarovali s prvo pametno ključavnico na svetu.

Osebna prevozna sredstva, kot so električni skiroji in električna kolesa, so se pridružila kolesom in motociklom kot priljubljen način za prevažanje. Žal pa je njihovo popularnost opazila tudi manj poštena publika, ki zastarele načine varovanja, kot so običajne verige in ključavnice, zlahka zaobide. Novejše ključavnice za kolesa uporabniku sicer nudijo visoko stopnjo udobja, vendar dejansko ne izboljšajo zaščite. Slednjo se trudi nadgraditi prva zares pametna ključavnica na svetu Linka Lasso.

Ključavnica, za proizvodnjo katere snovalci zbirajo sredstva na platformi Kickstarter, je zasnovana tako, da prenese napad z različnimi orodji, vključno z rezalniki za vijake, kladivi in celo žagami. Kvadratna veriga iz kaljenega mangana zagotavlja trdnost od znotraj, medtem ko 100-odstotno reciklirana polietilenska prevleka ščiti verigo od zunaj. Ključavnica je dodatno zaščitena z okvirjem iz nerjavečega jekla.

31DBeARp_cc

Zaklepanje in odklepanje s pomočjo telefona traja manj kot 1 sekundo. Če na povezani pametni napravi zmanjka baterije, je ključavnico mogoče odkleniti z edinstveno kodo PAC. Dodatno možnost odklepanja predstavlja ključ SmartMotion, odporen na hekerske napade, ki je na prodaj posebej. Ključavnica Linka Lasso je odporna proti vodi in prahu ter jo lahko za 30 minut potopimo v vodo do globine enega metra. Seveda je ključavnica brezšivno povezana z lastnikom in mu sporoča dogajanje okoli nje ter vsak poskus odtujitve zaščitene lastnine pomaga zatreti že v kali. Čeprav je kampanja že dosegla zastavljeni cilj, je ključavnico skupaj z dodatnim ključem še vedno mogoče dobiti za 140 ameriških dolarjev.