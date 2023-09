Prva očala z obogateno resničnostjo, ki bi jih človek res lahko nosil

Podjetje Meta je v navezi s priljubljenim proizvajalcem očal Ray-Ban predstavilo pametna očala, ki jih bo uporabnik z veseljem nosil.

Očala Ray-Ban Meta bodo na voljo v klasični Wayfarer podobi ali z novim stilom Headliner. Imela bodo standarden videz, razen dveh modulov ob strani vsakega očesa. Na eni strani je 12MP kamera, na drugi pa LED lučka, ki opozarja druge, da očala snemajo dogajanje okoli sebe. Za razliko od predhodnega izdelka Stories, ki se ni proslavil, omogočajo nova očala Ray-Ban Meta snemanje in predvajanje videoposnetkov v živo na družabnih omrežjih Facebook in Instagram.

Očala so opremljena z več funkcijami, kot so klicanje, fotografiranje, poslušanje glasbe in dostop do različnih aplikacij. Z uporabo glasovnih ukazov lahko uporabniki zlahka preklapljamo med funkcijami, ki omogočajo nemoteno interakcijo z digitalnim okoljem, ne da bi pri tem morali uporabljati roke. Meta Ray-Ban očala prikazujejo obvestila, sestanke in druge pomembne informacije neposredno pred našimi očmi, kar omogoča lažji dostop do digitalnega sveta. Očala Ray-Ban Meta imajo tudi zvočnike, ki so 50% glasnejši od prejšnjega modela. Na voljo bo več kot 150 kombinacij očal vključno z barvo okvirja, stilom in lečami.

Očala Ray-Ban Meta so že na voljo za prednaročilo v številnih državah, prodaja pa se začne 17. oktobra. Cena za očala s standardnimi lečami je od 300 ameriških dolarjev naprej.