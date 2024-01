Prva objava je bila lažna, vdrugo SEC odobril ETF-je za bitcoin

Za veliko navdušenje med ljubitelji kriptovalut je v torek pozno zvečer poskrbela ameriška agencija za trg vrednostnih papirjev (SEC), ko je na družbenem omrežju X objavila, da je odobrila vlogo za ustanovitev kotirajočega sklada (ETF), ki sledi ceni bitcoina. Kmalu za tem je SEC sporočila, da so neznanci vdrli v njihov račun X in da je objava lažna. X je potrdil vdor v račun.

SEC je izrecno poudaril, da ni odobril vzpostavitve kotirajočega sklada za bitcoin niti trgovanja z njim, kar je ceno kriptovalut hitro spet vrnilo na izhodišče. Tudi X je dejal, da sicer ni šlo za vdor v X-ove sisteme, da pa je neznani napadalec preko telefonske številke pridobil nadzor nad računom, ki pripada SEC-u, ker niso uporabljali dvostopenjske zaščite.

Vseeno po družbenih omrežjih krožijo teorije zarote, saj je kmalu pričakovati SEC-ovo odobritev prvega ETF-a, ki bi sledil vrednosti bitcoina. To bi močno prebudilo trg kriptovalut, saj bi tako manj vešči kakor institucionalni vlagatelji s strogimi omejitvami dobili (posredni) dostop do vlaganja v bitcoin. Zato se nemalokdo sprašuje, ali je nemara SEC pomotoma objavila čivk, ki bi moral še malo počakati. SEC vztraja, da to ne drži.

Še bolj zanimivo pa je, da je SEC le dan pozneje, včeraj zvečer, vendarle odobril 11 ETF-jev, ki bodo sledili bitcoinu. Prelomna odločitev bo omogočila vlaganje v bitcoin večjemu številu investitorjev, ki so bili doslej obsojeni na manj regulirane (OTC) produkte, izvedene finančne instrumente ali investicije izven ZDA.

Reuters