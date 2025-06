Objavljeno: 2.6.2025 07:00

Prva borba robotov v ringu

Roboti so že tekli maratone, sedaj pa so se še prvikrat udarili v ringu. V kitajskem mestu Hangzhou so organizirali tekmovanje, na katerem so se humanoidni roboti pomerili v kikboksu. Tekmovanje je organizirala državna korporacija China Media Group, prenašala pa ga je nacionalna televizija CCTV (China Central Television).

Na tekmovanju so sodelovali štirje roboti Unitree G1, ki so se merili mož na moža. Posamezni robot G1 v višino meri 130 centimetrov, tehta 35 kilogramov in ima zaščitno opremo vključno s klasičnimi rokavicami za kikboks.

Robotov niso upravljali zgolj ljudje, temveč tudi model umetne inteligence. Človekovi ukazi niso prožili posameznih gibov, temveč dajali širša navodila umetni inteligenci, ki je potem naročila več usklajenih gibov.

Posamezna runda je trajala dve minuti, en dvoboj pa so se sestavljale tri. Točkovali so udarce z nogami ali rokami v nasprotnikovo glavo ali trup. Nokavt so prisodili, če robot v osmih sekundah ni zmogel vstati.

Tekmovanje je bilo ekshibicijske narave, saj je Unitree eden vodilnih proizvajalcev robotov. Na Kitajskem je sicer 11 proizvajalcev humanoidnih robotov, ki bodo letos proizvedli vsak več kot tisoč robotov. Na Kitajskem je sicer več kot polovica vseh svetovnih proizvajalcev robotov.

SCMP