Objavljeno: 11.8.2025 07:00

Proxmox 9.0 je tu

Izšla je nova različica odprtokodnega orodja za virtualizacijo Proxmox 9.0, ki prinaša precej novosti v primerjavi z linijo 8.x. Novi Proxmox temelji na Debianu 13, torej ima Linuxovo jedro 6.14.8-2. Proxmox je uporaben tako za virtualizacijo KVM kot tudi vsebnike LXC.

Proxmox, ki je v takšni ali drugačni obliki z nami že od leta 2008, ima zvesto uporabniško bazo. Ta se redno povečuje, k temu pa pogosto prispeva kar konkurenca sama. Ko je letos VMware malim strankam licence podražil za štirikrat, je marsikdo začel resno pogledovati za alternativami, med katerimi je tudi Proxmox.

Proxmox 9.0 prinaša sveže verzije tehnologij, ki jih združuje pod eno streho. Vsebuje QEMU 10.0.2, LXC 6.0.4, ZFS 2.3.3 in Ceph Squid 19.2.3. S tem gre za najbolj celovito virtualizacijsko platformo, ki je na voljo brezplačno. Če jo potrebujete, ne boste razočarani.

