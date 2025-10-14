Objavljeno: 14.10.2025 05:00

Prototipi Wi-Fi 8 že delujejo

Na naslednjo generacijo Wi-Fi bomo še nekoliko počakali, dotlej pa lahko cedimo sline na prototipih. TP-Link je demonstriral delovanje Wi-Fi 8 (802.11bn), čeprav bo končna verzija standarda potrjena šele leta 2028.

Wi-Fi 8 se bo osredotočal na stabilnost povezav in dolgotrajno povezanost, ne pa na hitrost. Deloval bo v treh pasovih: 2,4 GHz, 5 GHz in 6 GHz, kar velja tudi za Wi-Fi 7. Najvišja hitrost prenosa podatkov bo 23 Gb/s na kanal širine 320 MHz. Še posebej dobro naj bi se izkazal v situacijah, kjer bo jakost signala slaba ali naprav v omrežju veliko.

Končno verzijo standarda bo IEEE potrdil leta 2028, nato pa lahko pričakujemo širši razmah tehnologije in množični prihod naprav. Že pred tem pa se lahko nadejamo nemalo testov, kakršen je bil najnovejši TP-Linkov, v katerem so preizkusili delovanje oddajnikov in hitrost prenosa podatkov.