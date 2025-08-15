Objavljeno: 15.8.2025 13:00

Proton zapušča Švico?

Podjetje Proton je potrdilo, da je zaradi pravne negotovosti ob napovedanih spremembah švicarske zakonodaje začelo seliti del poslovanja iz države.

Prvi izdelek podjetja, znanega po svojih storitvah, kot sta varni e-poštni servis Proton Mail in VPN, ki je že zamenjal domicil, je njihov umetno inteligentni agent Lumo. Kljub temu pri Protonu poudarjajo, da investiranje v Evropi ne pomeni zapuščanja Švice, in zavračajo govorice, da bi podjetje v celoti odšlo iz države. Razlog za selitev je predlagana sprememba Uredbe o nadzoru poštne in telekomunikacijske korespondence (OSCPT), ki bi ponudnikom VPN, sporočilnih aplikacij in družbenih omrežij z več kot 5000 uporabniki nalagala nova obvezna pravila. Med njimi so obvezna identifikacija uporabnikov, hramba podatkov do šest mesecev ter dešifriranje komunikacije na zahtevo oblasti, če ponudnik razpolaga s šifrirnimi ključi. Proton je zakonodajo od začetka ostro kritiziral in že maja napovedal, da bi v primeru sprejetja lahko zapustil Švico.