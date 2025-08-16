Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
Objavljeno: 16.8.2025 07:00 | Teme: umetna inteligenca, varnost

Protokol za agentno umetno inteligenco zrel za varnostne napade

Vzpon avtonomnih sistemov umetne inteligence prinaša nova varnostna tveganja, saj ključni protokol za njihovo delovanje kaže na resne pomanjkljivosti. Strokovnjaki opozarjajo, da so nujni strožji varnostni standardi za preprečevanje zlorab.

Protokol Model Context Protocol (MCP), ki ga je novembra 2024 predstavilo podjetje Anthropic, je hitro postal industrijski standard za interakcijo in izmenjavo konteksta med UI agenti. Vendar pa je s širšo uporabo pritegnil tudi pozornost hekerjev, kar odpira novo fronto v kibernetski varnosti.

Agentna umetna inteligenca predstavlja paradigmo, v kateri UI deluje avtonomno, izvaja kompleksne naloge in sodeluje z drugimi agenti brez neposrednega človeškega posredovanja.Tovrstni sistemi so ključni za delovanje vse bolj avtomatiziranih rešitev, ki pa igrajo vse pomembnejšo vlogo v človeški družbi. A kot opozarja nedavno poročilo podjetja Backslash Security, protokol MCP vsebuje dve ključni pomanjkljivosti, poimenovani "NeighborJack" in ranljivosti OS injekcije, ki ogrožata integriteto strežnikov MCP.

Zaradi teh pomanjkljivosti lahko kdorkoli v istem omrežju prevzame popoln nadzor nad gostiteljskim računalnikom, na katerem teče strežnik, kar zlonamernim akterjem omogoča, da izvajajo poljubne ukaze, brskajo po pomnilniku ali se izdajajo za orodja, ki jih uporabljajo agenti UI.

Strokovnjaki se strinjajo, da je protokol MCP še v zgodnji fazi razvoja in očitno zato ne naslavlja ustrezno trenutnih kibernetskih groženj.Med glavnimi pomanjkljivostmi so odsotnost močne medsebojne avtentikacije med agenti, pomanjkanje šifriranja od konca do konca pri izmenjavi podatkov ter implicitni model zaupanja med agenti, ki omogoča napade tipa "Man-in-the-Middle". Poleg tega sistemi pogosto nimajo ustreznih mehanizmov za beleženje in revizijo delovanja UI, kar otežuje sledenje morebitnim zlorabam.

V odziv na odkrite ranljivosti je podjetje Backslash vzpostavilo varnostno središče MCP Server Security Hub. Gre za prvo javno dostopno varnostno podatkovno bazo, namenjeno strežnikom MCP, ki med drugim vsebuje seznam strežnikov z najvišjim tveganjem. Kljub temu strokovnjaki poudarjajo, da je za zagotavljanje varnosti agentne UI potreben celosten pristop. Inovacija, ki jo prinaša agentna UI, ima transformativen potencial, vendar je ne smemo uvajati slepo, brez resne ocene tveganj in ustreznih zaščitnih mehanizmov.

