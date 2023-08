Objavljeno: 7.8.2023 05:00

Protestov je konec, zmagal je Reddit

Siloviti protesti moderatorjev na Redditu, zaradi katerih je bila stran več tednov zgolj na pol uporabna, so počasi izzveneli. Večina zatemnjenih subredditov se je vrnila, Reddit pa ni spremenil nove politike, ki je bila proteste sprožila.

Izbruhnili so junija, ko je Reddit začel zaračunavati za dostop do strani prek API, za kar so predpisali absurdno visoko ceno. V praksi je to pomenilo smrt neuradnih odjemalcev, ki so nastali z leti zanemarjanja uradne aplikacije. Moderatorji so protestirali proti enostranski odločitvi, ki je skupnost ni odobravala. Reddit pa obstaja le zaradi velikanske skupnosti, ki brezplačno opravlja ogromno dela.

Tega so se lotili z množičnim odhajanjem in z zatemnjevanjem subredditov. Reddit prakse ni podpiral in je grozil tudi z nasilnim odprtjem. Tri velike skupine (r/aww, r/pics, r/videos) so protestirale tudi tako, da so dovoljevale le objavo fotografij Johna Oliverja. Tovrstnega upora je sedaj konec, velika večina subredditov (merjeno po številu porabnikov) pa sedaj normalno deluje. Upor ni uspel.

Še vedno ostaja 1800 subredditov zatemnjenih, a gre za sorazmerno majhne skupine z malo uporabniki. Sicer pa je zmagal – posel.