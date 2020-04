Prošnja britanskih operaterjev – ne zažigajte baznih postaj

Štirje največji britanski operaterji telekomunikacijskih storitev so v skupni objavi prosili za pomoč pri preprečevanju zažiganja baznih postaj.

Pred dnevi smo pisali o tem, da naj bi bila po teorijah zarote omrežja 5G povezana s širjenjem koronavirusa – po eni teoriji naj bi se virus celo širil po radijskih valovih, po drugi pa naj bi bil 5G v splošnem škodljiv za imunski sistem. Tako je pred dnevi v Veliki Britaniji zagorelo nekaj baznih postaj, zaradi sočasnosti pa oblasti predvidevajo, da je šlo za požig (uradna preiskava sicer še poteka).

Kot pravijo operaterji, so trditve o povezanosti mobilne telefonije s koronavirusom izmišljene, hkrati pa predstavljajo resno nevarnost za ljudi in podjetja, ki se zanašajo na telekomunikacijske storitve. Med drugim so namreč zagorele tudi postaje, ki sploh ne podpirajo novejših omrežij 5G, hkrati pa se je začelo pojavljati tudi nadlegovanje uslužbencev. Prosijo vse, da pomagajo pri preprečitvi tovrstnih dejanj in da se zoperstavijo lažnim teorijam, ki krožijo po spletu.