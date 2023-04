Propadla kriptomenjalnica FTX z rešenimi sredstvi razmišlja o vrnitvi

Kriptomenjalnica FTX, ki je zaradi mahinacij ustanovitelja neslavno propadla konec minulega leta, se morda vrača. Tudi zaradi rasti vrednosti kriptovalut so uspeli obnoviti za 7,3 milijarde evrov sredstev, medtem ko jih je ob propadu imela le 4,8 milijarde dolarjev. To pa je že dovolj, da razmišljajo o prisilni poravnavi, ki bi omogočila ponovni zagon poslovanja.

Odvetnik FTX Andy Dietderich je dejal, da so po več mesecih preiskav in reševanja sredstev, kar se je med drugim končalo s pravnomočno obtožnico proti ustanovitelju Samu Bankman-Friedu, položaj stabilizirali. Ogenj so pogasili, zato bi sedaj lahko ponovno začeli poslovati. Ali bodo to res storili, se bodo odločili še v tem četrtletju.

Vse od propada FTX komitenti niso mogli do svojih sredstev razen na Japonskem, kjer je zakonodaja tako stroga, da so jim to omogočili. Vseeno pa bodo za nadaljevanje poslovanja potrebovali bodisi sveža vlagatelja sredstva bodisi morali odprodajati lastno premoženje.

Čeprav bo FTX še pred polletjem oddala načrt za prestrukturiranje in nadaljevanje poslovanja, pa ni pričakovati, da bo odobren pred sredino leta 2024. Ob tem dodajmo, da čeprav se je Bankman-Fried izrekel za nedolžnega, so njegovi ožji sodelavci krivdo priznali.