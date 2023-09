Objavljeno: 14.9.2023 05:00

Proizvajalec telefonov Nokia bo poizkusil z blagovno znamko HMD

Medtem ko vsi poznamo znamko Nokia, je manj ljudem znan lastnik te blagovne znamke HMD Global. Podjetje, ki je po propadu finskega imperija postalo lastnik blagovne znamke in je novodobne telefone Nokie uvrstilo v segment poceni telefonov, pripravlja novo linijo. HMD meni, da je njihovo ime dovolj prepoznavno, da lahko poizkusijo s pametnimi pod blagovno znamko HMD.

Izvršni direktor Jean-François Baril je dejal, da bodo za androidne pametne telefone začeli uporabljati lastno ime. Ti bodo še vedno v spodnjem delu spektra, a znamke Nokia ne bodo nadomestili. HMD pojasnjuje, da bosta obe znamki obstajali sočasno, nova pa bo narejena v sodelovanju z drugimi partnerji.

Ključno vprašanje ostaja, kaj bo HMD sploh spremenil, da bo upravičil novo linijo. Podrobnosti ne razkrivajo, govorijo le o ekološkem razvoju in zeleni komponenti. To bi lahko v praksi pomenilo, da bo telefonom enostavno menjati baterijo ali zaslon. To smo videli že pri zadnji Nokii G310.

Kakorkoli, HMD, ki ga vodijo nekdanji šefi Nokie, telefonov seveda ne izdeluje sam. To zanj naredi Foxconn, HMD pa skrbi za dizajn, marketing in prodajo. Sedaj tako Nokia kot tudi HMD.