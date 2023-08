Proizvajalci večnamenskih tiskalnikov nas vlečejo za nos

Proizvajalci tiskalnikov si izmišljajo vedno nove trike, kako kupcem tiskalnikov prodati čim več črnila. Najnovejši prijem uporabljajo večnamenski tiskalniki, ki znajo tudi skenirati in pošiljate fakse. Dokler se kartuša ne izprazni.

Zdrava pamet sicer pravi, da za skeniranje ali pošiljanje faksov črnila ne potrebujemo. Pričakovali bi, da bodo to razumeli tudi tiskalniki, a odkar so barvni brizgalni tiskalniki začeli odklanjati tudi črnobeli tisk, četudi so prazne le barvne kartuše, ne moremo biti prepričani. Tokratna krivca sta Hewlett-Packard in Canon, ki sta ju v ZDA zaradi tega početja doleteli celo tožbi.

Lani je bila proti HP-ju vložena kolektivna tožba prav zato, ker nekateri večnamenski tiskalniki (HP Envy 6455e in HP Deskjet 2655) nočejo skenirati brez črnila. Sodnik je sicer prvo tožbo zavrgel z možnostjo, da jo tožniki dopolnijo. Dopolnjene verzije pa ni zavrgel, temveč se bo sojenje pričelo. V tožbi so našteti tiskalniki HP Deskjet 2755e, HP DeskJet 3755, HP DeskJet 4155e, HP ENVY 6055e HP ENVY 6075, HP ENVY 6455, HP ENVY Pro 6475, HP OfficeJet 250 Mobile, HP OfficeJet Pro 7740 Wide Format, HP OfficeJet Pro 8025, HP DeskJet 2622 in HP DeskJet 2655, ki naj bi imeli vsi isto hibo. Čeprav HP oglašuje, da omogočajo skeniranje kjerkoli in kadarkoli, v resnici terjajo polne kartuše.

Enake taktike uporablja tudi Canon. Ta se je v kolektivni tožbi marca poravnal, podrobnosti pa niso znane. V tožbi so bili našteti modeli MAXIFY GX7020, MAXIFY GX6020, PIXMA TS3520, PIXMA G3260, PIXMA G7020, PIXMA G2260, PIXMA MX330, PIXMA MX452, PIXMA TS9520, PIXMA TR8620, PIXMA TS6420, PIXMA TS6320, PIXMA TR4520, PIXMA MG3620, PIXMA MG2522, PIXMA TS3320, PIXMA TR7020, PIXMA TS9521C, PIXMA TS8320, PIXMA TR8520, PIXMA TR7520. Tudi v tem primeru je Canon zavajajoče oglaševal, a je kasneje pokazal, kako je možno izklopiti preverjanje stanja črnila. HP tega (še?) ni storil.

In kaj počne konkurenca? Epson oglašuje svoje narave z besedami, da že od leta 2008 skenirajo tudi, če črnila zmanjka. Človek ne bi verjel, da je to resnično možno oglaševati kot prednost. S stola pa pade, ko prebere drobni tisk: nujna je originalna Epsonova kartuša, ki pa je lahko prazna. Če ste torej izpraznili kartušo in jo vrgli v koš, tudi Epsonovi tiskalniki ne bodo skenirali.