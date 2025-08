Objavljeno: 6.8.2025 07:00

Programerska naloga, ki je ni rešil nihče

Vsako leto se najboljši dijaki v programiranju na svetu merijo na olimpijadi iz informatike, kjer nastopa tudi slovenska ekipa. Tekmovalci v dveh tekmovalnih dneh rešujejo šest nalog, kodo pa pišejo v jeziku C++. Ene izmed nalog letos ni rešil nihče izmed 330 tekmovalci.

Slovenski so se na olimpijadi odrezali povprečno. Vid Furlan (Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana) je z osvojenimi 39,2 odstotki osvojil 182. mesto in pohvalo, nastopili pa so še Gabriel Pagliaruzzi (II. gimnazija Maribor), Mitja Ševerkar (Gimnazija Bežigrad) in Bor Vodovnik (Gimnazija Bežigrad in ZRI).

Tekmovalne naloge so objavljene na spletu, uspešnost pa je močno nihala. Medtem ko je prvo nalogo popolno rešilo 15 odstotkov tekmovalcev, je drugo nalog rešil en sam, pete z naslovom Migracije pa nihče. Naloge vključno z vzhodnimi podatki si lahko ogledate in ocenite, ali bi jih znali rešiti.

