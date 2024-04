Profesorji v ZDA že uporabljajo ChatGPT za ocenjevanje esejev

Ko se je pred poldrugim letom pojavila generativna umetna inteligenca v obliki ChatGPT, so učenci, dijaki in študentje hitro ugotovili, da je z njo možno ustvarjati zelo prepričljiva besedila. Esejske naloge so se nenadoma zdele precej enostavnejše. A novo tehnologijo lahko uporabljajo tudi učitelji in profesorji.

Diane Gayeski, ki na kolidžu Ithaca v ZDA uči strateško komuniciranje, pošlje vse eseje svojih študentov najprej k ChatGPT. Kot pravi, si to lahko predstavljamo kot prvo branje, ki bi ga opravil mladi raziskovalec ali asistent in podal prve vtise. Študentom nato preda povratno informacijo, ki jo je podal ChatGPT, in tudi svoje vtise in komentarje. Hkrati od študentov zahteva isto – izdelek naj pred oddajo predložijo umetni inteligenci in jo povprašajo po nasvetih za izboljšave.

Da se bo umetna inteligenca uporabljala v izobraževanju, je dejstvo, ker se duha ne da ujeti nazaj v stekleničko. Tudi orodij za učitelje je čedalje več: ChatGPT, Writable, Grammarly, EssayGrader in podobno. Študentje imajo na voljo ChatGPT in vrsto pripomočkov v pisarniških paketih, denimo Microsoftov Copilot v Officeu, pa seveda InstaText, Grammarly in podobno. Prepovedi ne bodo delovale, ker jih je izven šolskega okolja nemogoče uveljavljati.

Pri ocenjevanju izdelkov z umetno inteligenco, so meje zabrisane, a pravila jasna. Za oceno je odgovoren profesor. Ta si lahko pomaga z najrazličnejšimi orodji, kamor sodi tudi umetna inteligenca, a na koncu mora za oceno jamčiti sam in jo znati tudi zagovarjati. Pri tem pa seveda upoštevati tudi vse pravne omejitve, denimo da ne sme nalagati avtorskih del študentov v spletno umetno inteligenco ipd.

Šole se z izzivi spopadajo na različne načine. A tudi Diane Gayeski priznava, da ne bi imelo veliko smisla, če bi eseje pisali izključno z umetno inteligenco, nato pa bi jih tako tudi ocenjevali. Vendarle preverjamo znanje in sposobnosti študentov.

CNN