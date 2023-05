Profesionalni fotoaparat v pametnem telefonu

Sony še vedno izdeluje pametne telefone. Da svet tega ne bi pozabil, so Japonci izdali dva nova vrhunska modela, ki nagovarjata dve popolnoma različni ciljni skupini uporabnikov.

Telefon Xperia 1 V je namenjen ljubiteljem fotografije, ki se bodo razvajali z novo dvoslojno tehnologijo Transistor Pixel tipala CMOS za ustvarjanje boljših portretov s pravilnimi barvami tako podnevi kot ponoči. Sistemu kamer z visoko ločljivostjo (52 in 12 MP) bosta na pomoč priskočili optična povečava 85–125 mm in umetna inteligenca za kakovostne fotografije z mehkimi barvami, samodejno izostritev oči ter ostre in jasne končne izdelke.

​​Telefon je opremljen s 6 in pol palčnim zaslonom OLED z ločljivostjo 4K in hitrostjo osveževanja 120 Hz, procesorjem Snapdragon 8 Gen2, baterijo s kapaciteto 5000 mAh ter s pomnilnikom RAM do 12 GB. V paketu, ki ga bomo lahko konec junija za 1399 evrov kupili tudi v Sloveniji, je tudi stilski ovitek s stojalom, opremljen z oprijemom na dnu za boljšo izkušnjo fotografiranja.

Skupaj z modelom Xperia 1 V je Sony predstavil tudi veliko bolj običajen pametni telefon, Xperia 10 V, ki ga poganja čip Snapdragon 695, ima 6,1-palčni 1080p OLED zaslon, z osveževanjem 60 Hz in glavno kamero 48 MP. Gre za zelo lahko napravo (159 g), ki je z zmogljivo baterijo, dobrim zvokom, priloženim ovitkom s stojalom in ugodno ceno namenjena prvenstveno zabavi. Prodaja se bo začela junija, ko bo telefon za 449 evrov na voljo tudi pri nas.