Prodaja strežnikov strmo raste, osebnih računalnikov pa spet (kmalu) pada

Pri družbi IDC so objavili najnovejše podatke o prodaji strežnikov, osebnih računalnikov in delovnih postaj v letu 2020, ki so zaradi pandemije precej drugačni, kot so bili v zadnjih letih. V drugem četrtletju letošnje leta so denimo proizvajalci strežnikov prodali kar za 19,8% več strežnikov kot v enakem obdobju lani. Vrednost prodanih izdelkov je presegla 24 milijard dolarjev.

Glavni dejavnik za tako veliko povpraševanje je seveda selitev storitev v oblak, še posebej v časih, ko so zaradi pandemije številni uporabniki računalniških storitev delali od doma. Zanimivo je, da se je prodaja najbolj povečala pri najzmogljivejših strežnikih (+44%) ter pri najcenejših (+22.1%), medtem ko je srednji razred strežnikov celo nazadoval (0,4%).

Med proizvajalci strežnikov se bije srditi boj. To se kaže zlasti v statistično skoraj identičnih rezultatih po vrednosti prodanih izdelkov. Na prvem mestu srečamo dvojec HPE in Dell, ki imata 14,9 oziroma 13,9% tržni delež (IDC trdi, da je to statistično enako zaradi morebitnih napak pri oceni). Dell je nekoliko na slabšem položaju, ker mu je prodaja padla za 12%, medtem ko je HPE nazadoval le za 1,8%.

Velika uspešnica je kitajsko podjetje Inspur, ki je zabeležilo na globalnem nivoju rast kar 77%, na svetovni ravni pa obladuje že 10,5% trga. Na četrtem mestu zopet srečamo izenačenje mesto med družbama Lenovo in IBM, ki imata vsak okoli 6% svetovnega trga.

IDC je po ocenil tudi prodajo osebnih računalnikov. Ta bo po zadnjih ocenah presegla lansko prodajo za okoli 3,3%. Skupno bo v letu 2020 prodanih 425,7 milijonov namiznih računalnikov, prenosnikov, tablic in delovnih postaj. Letošnje leto je po prodaji še boljše od lanskega, ki je bilo že samo po sebi presenetljivo dobro. Lani je bil glavni razlog množična migracija podjetij iz računalnikov z okoljem Windows 7, letos pa je seveda prodaja narasla zaradi pandemije.

Toda IDC opozarja, da bo že v naslednjem letu skoraj zagotovo na vrsti nov padec prodaje, bodisi zaradi zasičenosti zaradi nakupov v letošnjem letu, pa tudi zaradi previdnosti, ki bi jo narekovalo morebitno novo zaostrovanje zdravstvenih razmer. Po sedanjih ocenah naj bi se podaja zmanjševala za 2,2% letno vse do leta 2024. Zanimivo, da najhitrejše padanje napovedujejo klasičnim tablicam, največjo rast pa zmogljivim delovnim postajam.