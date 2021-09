Prodaja strežnikov rahlo pada

Po tem, ko smo v času pandemije beležili občutno rast prodaje strežnikov, predvsem zaradi nepričakovanih potreb po storitvah v oblaku, se je zdaj v drugem četrtletju rast prodaje strežnikov kosovno praktično ustavila, medtem ko je vrednostno celo nekoliko nazadovala s padcem v višini 2,5%. Razloge gre delno pripisati pomanjkanju sestavin, čeprav v manjši meri, kot bi pričakovali, predvsem pa preusmeritvi kupcev k cenejšim strežnikom z enim podnožjem.

Današnja orodja za virtualizacijo, zlasti kontejnerji in Kubernetes ne potrebujejo več zmogljivih posamičnih strežnikov, temveč ciljno zmogljivost dosežejo z uporabo farme cenejših in preprostejših strežnikov. Številke so zgovorne: prodaja najcenejših strežnikov je v zadnjem četrtletju zrasla za 5,6%, medtem ko je prodaja srednjih in velikih strežnikov padala za 30% oziroma 32%. Če k temu dodamo, da cenejši strežniki predstavljajo skoraj 85% trga, je trend povsem jasen.

Na prvem mestu po številu prodanih primerkov sta skoraj poravnana HPE in Dell, ki sta oba dosegla okoli 15,7% trga. Oba sta pridobila tržne deleže glede na ostale tekmece, zlasti Inspur, IBM in manjše proizvajalce. Edini, ki se skupaj z omenjeno dvojico vzpenja je Lenovo, ki je na četrtem mestu z okoli 7% trga.