Prodaja strežnikov in pomnilniških sistemov še vedno narašča

Povpraševanje po strežnikih in pomnilniških sistemih je v prvem četrtletju letošnjega leta vnovič preseglo pričakovanja, čeprav se rast povpraševanja v primerjavi z zadnjimi četrtletji lanskega leta nekoliko umirja. Na prodajo tovrstnih izdelkov se kažejo tudi prvi vplivi pomanjkanja elektronskih komponent, čeprav si je večina vodilnih proizvajalcev naredila zaloge, zaradi česar dobava končnih izdelkov vendarle nima pretirane zamude.

Sodeč po poročilih družbe IDC so proizvajalci v prvem četrtletju globalno prodali za 20,9 milijard dolarjev strežniških izdelkov, kar je 12% več kot v prvem četrtletju, ko se je že začel kazati prvi vpliv pandemije. Kosovno gledano je bilo prodanih 2,8 milijona strežnikov, 8,3% več kot leto poprej. Najbolje so se prodajali najmanjši strežniki (+15,4%), srednja kategorija je zrasla za 2,7%, največji strežniki pa za komaj 0,1%. Najmanjši strežniki predstavljajo skoraj 83% celotnega trga, kar pomeni, da kupci večinoma sestavljajo gruče cenovno dostopnih strežnikov za dosego zmogljivosti večjih sistemov.

Na prvem mestu prodajne lestvice je podjetje Dell, ki ima 17% tržni delež, nekoliko manj kot pred letom dni. Ga pa je rahlo pridobil HPE/H3C na drugem mestu, ki ima skupno 15,9% trga. Najhitreje je zrasel Lenovo, ki je delež povečal iz 5,7% na 6,9%, a je pred njim še kitajska družba Inspur (7,2%). Peterico zaokrožuje IBM, ki je ima 4,2% trga. Ostali proizvajalci nadaljujejo z rahlim izgubljanjem trga, skupno beležijo 21,4% proti lanskim 22,3% trga.

Izjema je tako imenovano področje ODM Direct, kjer skupina proizvajalcev svoje strežnike neimenovane prodaja neposredno vodilnim ponudnikom oblačnih storitev. Ti veliki kupci danes neposredno kupijo že 26,3% celotne svetovne zaloge strežnikov. Številka je verjetno celo večja, če upoštevamo, da pogosto kupujejo tudi ostale strežniške kapacitete na prostem trgu.

Zanimivo je spremljati tudi primerjavo prodaje in korelacijo med strežniki in pomnilniškimi sistemi. IDC je v tem obdobju sicer objavil samo rezultate za območje EMEA, vendar se tudi tu kaže povečanje povpraševanja po izdelkih za podatkovne in oblačne centre. Rast je bila tu sicer nekoliko manjša kot na segmentu strežnikov, in je v letu dni zrasla za 4,5%, če za merilo uporabljamo vrednost v dolarjih.

Dejstvo, da pomnilniški sistemi rastejo počasneje kot strežniki, je razumljivo in odraža strategije ponudnikov storitev, ki vse več procesiranja opravljajo na strežniških sistemih (koncept in-memory). Zanimiv je podatek, da so najhitreje rasli hibridni pomnilniški sistemi (+8,2%) in klasični diskovni sistemi (+7,8%), medtem ko so hitri pomnilniški sistemi AFA (All Flash Array) zrasli najpočasneje, komaj 0,4% na letnem nivoju. Toda tudi tu zlasti zaradi težav pri dobavi elektronskih komponent.

Tudi na tem segmentu je na prvem mestu Dell s kar 33,4% tržnim deležem, ki je zrasel za 12,4% glede na lansko leto, največ med vsemi ponudniki. Na drugem mestu je NetApp s 14,2%, tretji je HPE (12,8%). Sledita Hitachi in IBM, ostali proizvajalci pa obvladujejo 27,9% trga.