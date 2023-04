Prodaja računalnikov za tretjino manjša

Analitiki podjetij Canalys in IDC ugotavljajo, da je prodaja osebnih računalnikov v primerjavi z lanskim letom v prvem četrtletju 2023 padla za tretjino. Najslabše med vsemi proizvajalci jo je odnesel Apple.

Trg osebnih računalnikov se že več mesecev sooča s težkimi časi, a zdaj so se razmere še poslabšale. Po ocenah Canalysa in IDC-ja so se svetovne pošiljke računalnikov v prvem četrtletju leta 2023 zmanjšale med 29 in 33 odstotkov v primerjavi z istim obdobjem lani. Padec prodaje je še večji kot med prazniki in tokrat mu nobena od blagovnih znamk ni ušla. HP se je izkazal najbolje, saj je doživel 24-odstotni padec prodaje, medtem ko je Apple zabeležil največji upad z več kot 40 odstotkov manj prodanih računalnikov. ASUS, Dell in Lenovo so doživeli približno 30-odstotni upad pošiljk.

Razlogi za padec so podobni že slišanim. V turbulentnih gospodarskih razmerah, kjer inflacija nezadržno narašča, kupci neradi kupujejo nove računalnike, obenem pa se počasi umirja tudi pandemični val dela od doma. Ljudje si novih naprav ne morejo privoščiti oziroma so zadovoljni z računalniki, ki jih že imajo. Apple, ki je z napravami višjega cenovnega razreda praviloma občutljivejši na slabše gospodarske razmere, se je krizi doslej uspešno izogibal zahvaljujoč prehodu na procesorje lastne proizvodnje, a kot kaže, so tudi njegovi medeni tedni mimo.

Analitiki so optimistični in menijo, da je to najhujši padec, ki ga bo trg osebnih računalnikov doživel letos, obe raziskovalni podjetji pa pričakujeta okrevanje že v drugi polovici leta 2023. Kljub optimizmu pa IDC opozarja, da se lahko trg osebnih računalnikov v primeru nadaljevanja recesije v letu 2024 sooči s težjimi časi, ko bo okrevanje trga počasnejše od predvidenega.