Prodaja programske opreme bo še naraščala

Družba IDC je objavila najnovejše podatke o prodaji programske opreme po svetu in podala svoje napovedi za prihodnjih nekaj let. Kljub negotovim gospodarskim razmeram je prodaja programskih rešitev v letošnjem letu beležila solidno rast, napovedi za naslednje leto pa kažejo na zmerno rast, ne glede na številne izzive, ki nas čakajo.

Podjetja namreč načrtujejo nove investicije za večjo avtomatizacijo poslovanja, zniževanje stroškov, še posebej pa se obetajo večja vlaganja za izboljšavo logistike in transporta izdelkov, kar je v zadnjih letih hromilo globalno gospodarstvo. IDC celo ocenjuje, da trenutne gospodarske razmere in vpliv vojne med Ukrajino in Rusijo ne bodo imele prevladujočega vpliva na omenjene investicije v programsko opremo.

Raziskava prikazuje, da so se vlaganja v programsko opremo povečala v vseh regijah, v povprečju pa je bila rast 11,4%. Največjo rast so zabeležili v ZDA, kjer so zaradi močnega dolarja zabeležili realno rast 16,4%. V Evropi je bila rast nominalno 7,1%, brez upoštevanja inflacije, ob konstantni valuti pa bi bila tudi v Evropi 16,4%. Največji padec pa so seveda zabeležili v Rusiji, kjer je prodaja vpadla za 22,5%. Ker pa se umik svetovnih ponudnikov iz Rusije še naprej nadaljuje, se bo padec nadaljeval tudi v naslednjih letih.

IDC napoveduje, da bo prodaja programske opreme v Evropi v letu 2023 zrasla za 8,9%, kar pa bo še vedno nekoliko manj kot v ZDA in v Aziji. Najhitrejšo rast napovedujejo področju razvoja in upravljanja programske opreme, s skupno rastjo 17,1% ne letnem nivoju. S tem je razvoj prehitel področje poslovnih aplikacijo in programsko infrastrukturo.