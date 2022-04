Prodaja pametnih ur v 2021 z novi rekordom

Trg pametnih ur se je že v letu 2020 občutno povečal, lani pa je zabeležil še 24% rast.

Na prvem mestu je še vedno Apple, največjo rast pa so zabeležili Samsung, Amazfit (za katero stoji Xiaomi) ter Garmin. Največji delež k rasti so prispevale cenejše ure, tiste, ki veljajo manj kot sto dolarjev. Velik skok je zabeležilo predvsem Indijsko tržišče, največji porast pa je imelo tamkajšnje podjetje Noise, ti so že dve leti številka ena v Indiji.