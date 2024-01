Prodaja osebnih računalnikov je leta 2023 padla za 13,25 odstotka

Proizvajalci osebnih računalnikov so leta 2023 prodali le 250,7 milijona osebnih računalnikov, kar je 13,25-odstotno zmanjšanje v primerjavi z letom prej v primerjavi z 289 milijoni prodanih enot leta 2022.

Še bolj bode v oči podatek, da je to je najmanj prodanih osebnih računalnikov od leta 2006 in daleč od količin, ki so jih proizvajalci prodali v časi pandemije, ko je bilo prodanih 344,3 milijonov enot. Te številke so z analizo prodaje in proizvodnje pripravila Gartner in IDC, ki se ocenah le malo razlikujta.

Trg osebnih računalnikov je po znatni prilagoditvi dosegel po mnenju analitskih družb dno padca, zaloge so bile normalizirane v zadnjem četrtletju 2023, kar je bila težava, ki je pestila industrijo dve leti. Prodaja osebnih računalnikov se je leta 2023 zmanjševala v vsakem četrtletju, vendar si je trg v zadnjem četrtletju skoraj opomogel.

Obe družbi tudi poudarjata, da se bo leta 2024 število prodanih računalnikov vnovič povečalo. Povpraševanje in ponudba sta končno uravnotežena, vendar se bo to stanje verjetno spremenilo zaradi pričakovanega dviga cen komponent leta 2024, pa tudi zaradi geopolitičnih in gospodarskih negotovosti.

Lenovo je leta 2023 ostal največji proizvajalec osebnih računalnikov na svetu, saj je prodal približno 59,4 milijona enot in dosegel 23,7-odstotni tržni delež. HP je bil ponovno drugi največji proizvajalec osebnih računalnikov z 52,9 milijona prodanih enot in 21,1-odstotnim tržnim deležem. Prvih pet so zaokrožili Dell (40,1 milijona, 16 odstotkov), Apple (21,8 milijona, 8,7 odstotka) in ASUS (17 milijonov, 6,7 odstotka).