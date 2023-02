Pripravljajo se spremembe GDPR

Evropska komisija snuje novo uredbo, ki bo dopolnila GDPR in okrepila nadzor ter poenostavila sankcioniranje. Sedaj ko se GDPR uporablja že več kot pet let, so se izkazale pomanjkljivosti trenutne ureditve. Zlasti problematična je geografska pristojnost nadzornih inštitucij.

Po GDPR je namreč za nadzor in sankcioniranje pristojna država, kjer ima ponudnik sedež. V Evropi sta to večinoma Irska in Luksemburg, ki sicer vodita nekaj postopkov in sta tudi že izrekala milijonske globe, a ostale države članice EU opozarjajo na premehko obravnavo. Ker državi dobro služita kot lokaciji za sedeže multinacionalk, jima prestrog pregon ni v interesu.

Zaradi tega v drugem kvartalu leta pričakujemo novo uredbo, ki bo natančneje predpisala pravila, kako naj nacionalne nadzorne inštitucije ukrepajo. Predvsem bodo uskladili čezmejne preiskave in globe. Pričakovati je, da se bodo standardi, preiskave in globe v različnih državah približale.

Komisija si ne želi preobsežnih sprememb, temveč uredbo, ki bo urejala tehnične podrobnosti. Vsako odpiranje tega poglavja namreč s seboj prinese težka pogajanja z nacionalnimi regulatorji, pa tudi precej lobistov in ostalih deležnikov. V EU namreč med seboj niso poenoteni niti regulatorji, kaj šele vsi akterji. S končno rešitvijo zato na koncu ni zadovoljen nihče.

Prvi osnutek pričakujemo še pred poletjem. Nato bodo sledila pogajanja s Parlamentom in Svetom, do volitev leta 2024 pa bo treba glasovati.

