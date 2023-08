Prime Trust izgubil digitalno denarnico s 39 milijoni dolarjev v kriptovalutah

Predstavljajte si, da ste izgubili kreditno kartico. Nevšečnost, ki vam za hip onemogoči dostop do denarja, a hujših posledic nima. Nekoliko slabše je, če na borzi po pomoti oddate napačno naročilo, ki se izvede, a še vedno bo v številnih primerih možno izstopiti iz pozicije. Izguba ne bo 100-odstotna. Sedaj pa si predstavljajte, da izgubite dostop do digitalne denarnice, v kateri imate shranjenih za več milijonov ethra ali bitcoina. Izguba je takojšnja in popolna.

Če k temu dodate še dobršno mero nesposobnosti, nemalo predrznosti in ščepec nezakonitih ravnanj, dobite zgodbo o finetchu Prime Trust, ki je leta veljal za novo zvezdo na področju storitev za kriptomenjalnice in ostale ponudnike modernih s kriptovalutami povezanih storitev – denimo digitalnih posojil. Prime Trust se je opisoval kot neprekosljiva rešitev za stranke, a sedaj odhaja v prisilno poravnavno.

Da bo zgodba napeta, priča že ime – incident z denarnico (Wallet Event) – vzroka za prisilno poravnavo, ki so ga navedli v sodnem zahtevku. Podjetje je leta 2018 začelo uporabljati denarnico v fizični obliki, ki so jo po zadnjih črkah naslova poimenovali 98f. Tja so shranili kriptovalute, kar je načeloma dobra praksa. Ker pa so te izgubljene, če izgubimo dostop do fizične denarnice, obstaja način za njeno poustvaritev. V ta namen si izdelamo spominske besede (seed words), ki jih zapišemo na varno mesto in omogočajo dostop do sredstev ob uničenju fizične denarnice.

Kasneje so začeli uporabljati digitalno rešitev Fireblocks, kamor so prenesli vsebino 98f. Do tega trenutna je zgodba še razumljiva, a nadaljnji koraki so čedalje bolj čudni. Januarja 2021 so kot naslov, kamor naj stranke nakazujejo kriptovalute, pomotoma (?) objavili naslov denarnice 98f. A celo leto niso ugotovili, da se je to zgodilo in da so se sredstva stekala tja. Šele ko je decembra 2021 ena stranka zahtevala večje izplačilo ethra, so to ugotovili. Glavna težava pa je bila, da dostopa do 98f niso več imeli. Denarnice niso našli, spominskih besed, ki so jih bili vgravirali na jeklene ploščice, pa prav tako ne. Celo leto so torej komitenti nakazovali denar v prazno.

Do te točke zgodba vsebuje elemente velike malomarnosti, odtod pa postane kriminalna. Namesto da bi takoj ukrepali, so neuspešno iskali denarnico, v vmesnem času pa so uporabljali denar komitentov, da so financirali nakupe ethra za izplačilo. To pa je prava Ponzijeva shema, o težavah pa je poslovodstvo molčalo. Nadzorni odbor so obvestili šele po slabem letu, ki je potem mesec kasneje obvestil regulatorje.

Prime Trust trdi, da je šlo za enkratni dogodek, ki se ne bo več ponovil. Trdijo, da so izvedli vse ustrezne ukrepe, da v prihodnosti tovrstnih napak ne bo. Vendar z obstoječimi obveznostmi ne morejo preživeti, zato prosijo za prisilno poravnavo.

Zgodba v resnici najlepše povzame, kaj vse je narobe s kriptosvetom. Nadzor je pomanjkljiv, zaradi svojega ustroja pa so napake večinoma nepopravljive. Če so seveda res zgolj to – napake.

