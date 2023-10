Priljubljeni sledilnik torrentov FileList zapira svoja vrata

Včeraj je eden največji zasebnih sledilnikov za širjenje torrentov napovedal slovo. Romunski FileList, ki je bil tudi v naših krajih in nasploh globalno ena najpopularnejših strani, zapira svoja vrata. Razlog je – zanimivo – osebne narave, saj se je administrator EboLLa odločil posvetiti drugim stvarem v življenju, dostojnega naslednika pa po lastnih besedah ni našel.

Življenjski cikel zasebnih sledilnikov, kakršen je bil tudi FileList.io, je pestro. Doslej je bil omenjeni eden največjih, a je bil že pred tremi leti nevarno blizu konca, ko je romunska policija zasegla domeno. Tedaj so spremenili domeno v .io in nadaljevali svoje delo. Mesečno je imel okrog šest milijonov obiskovalcev, kar pa ni moglo preprečiti njegovega konca.

Administrator je zapisal, da nima več časa za vzdrževanje strani. V zadnjih letih so se njegove prioritete v življenju spremenile, pridružile so se nove obveznosti. Zato se je odločil za težko odločitev zaprtja strani. Dolgo časa je bil član ekipe z vzdevkom ToXiC pričakovani naslednik, a je bil ekipo zapustil. Stran bo delovala do januarja, nato pa bodo morali uporabniki najti drugo spletišče.