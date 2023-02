Prihodnost Citrixa je hibridna

Podjetje Citrix sodi med pionirje virtualizacije in še posebej dela na daljavo, v zadnjih letih predvsem na principu virtualnih namizij. Družba je lani dobila novo lastništvo (Vista Equity Partners) in se združila z družbo Tibco Software, kar je botrovalo nastanku nove skupine z imenom Cloud Software Group. Novo vodstvo je zdaj prvič spregovorilo o načrtih nove družbe, in o smernicah, ki zanimajo številne stranke po celem svetu.

Citrix stavi predvsem na transformacijo načina dela v podjetjih, predvsem na koncept hibridnega dela in uporabe hibridnih oblakov. Trdno so prepričani, da bodo spremembe, ki jih je spodbudila pandemija trajno vplivala na način, kako uporabniki dostopajo do poslovnega okolja, kar zahteva nov način zagotavljanja in upravljanja delovnega okolja, kjerkoli se to nahaja.

A rezultate prenovljene strategije še ne bomo videli prav hitro. Citrix naj bi leto 2023 uporabil predvsem za modernizacijo svojih izdelkov in storitev, o podrobnostih pa ne želijo prav veliko povedati. Verjamejo pa, da lahko z načrtovanimi spremembami nudijo več, kot tekmeci, nekoč pomembni partnerji, kot so Microsoft, Google in Oracle. Citrix bo še bolj kot doslej skušal zagotoviti enoten način uporabe in upravljanja delovnega okolja, ne glede na to, ali gre za okolja Windows, Mac OS ali Linux.

Eno večjih sprememb lahko pričakujemo na področju orodij za upravljanje okolij DaaS (Desktop as a Service) in VDI (Virtual Dekstop Infrastucture), kjer dosedanja orodja (Studio Console) niso dala prave dodatne vrednosti. Nova generacija bo delovala prek spletne konzole in v pokrivala hibridni oblak, kar je več, kot nudijo tekmeci.