Prihodnji iPhone 13 brez ožičenega vmesnika?

Čeprav je od prihoda Applovih iPhone 12 minilo le nekaj mesecev, se v spletu že pojavljajo govorice o prihajajočih modelih iPhone 13.

Bojda naj bi bil vsaj eden izmed telefonov povsem brez fizičnih (žičnih) vmesnikov (po vsej verjetnosti najdražji iPhone 13 Pro Max), torej bodo odstranili še vmesnik Lightning. V uporabi bo seveda brezžično napajanje v kombinaciji s še močnejšimi magneti, s katerimi se bo telefon bolje držal različnih napajalnikov. Take ideje se sicer pojavljajo že nekaj let, počasi pa bi se le lahko uresničile.

Med drugimi novostmi naj bi bili zasloni z osveževalno frekvenco 120 Hz, kar naj bi dobili telefoni »Pro«. Apple to tehnologijo zaenkrat uporablja le pri tablici iPad Pro. Pri tem naj bi uporabili tehnologijo LTPO, s katero bi se frekvenca prilagajala dogajanju na zaslonu, s čimer bi se zmanjšala poraba energije. iPhone bo verjetno končno dobil tudi »always-on« zaslon, torej zaslon, ki med neuporabo ni ugasnjen, ampak prikazuje določene informacije, kot so ura in obvestila aplikacij. Konkurenčni telefoni iz tabora Android imajo slednje že nekaj let, ravno tako tudi 120 Hz zaslone, od lani tudi take s tehnologijo LTPO.

Nabor telefonov naj bi bil sicer enak kot letos, čeprav se vse pogosteje omenja možnost ukinitve najmanjšega modela iPhone mini.