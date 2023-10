Prihodnje leto prihaja kvantni računalnik s tisoč kubiti

Zagonsko podjetje Atom Computing je sporočilo, da preizkušajo lastni prototip kvantnega računalnika s 1180 kubiti, ki naj bi ga prihodnje leto ponudili strankam na trgu. Podjetje je doslej izdelalo natanko en model kvantnega računalnika, ki je imel vsega 100 kubitov.

Za realizacijo kubitov uporabljajo nevtralne atome in ne ionov kakor nekateri drugi proizvajalci. Z laserji ustvarijo mrežo, ki določa najugodnejše položaje atomov, kamor se ti sesedejo brez zunanje vzpodbude. Kvantna informacija oziroma kubit je shranjena kot jedrski spin. Ta je precej trdoživ in se ne spremeni tudi več deset sekund. Hkrati to omogoča tudi pakiranje atomov sorazmerno blizu. Atomi interagirajo šele, ko so dovolj blizu in ko so v Rydbergovem stanju (ko so valenčni elektroni daleč stran).

Pred dvema letoma so tak sistem izdelali na mreži 10 x 10, torej je imel 100 kubitov. Novi prototip pa ima mrežo 35 x 35, v kateri so v praksi uspeli uporabiti 1180 kubitov (teoretično gre do 1225). Kvantni del računalnika meri 3,6 x 1,5 metra, saj vsebuje laserje in potrebno optiko za njihovo delovanje.

Sistem je še daleč od popolnega, saj vseh kubitov tudi še ni možno uporabljati. Ključni del razvoja je mehanizem za odpravljanje napak (error correction), ki potrebuje razprostrtje logičnega (»programskega«) kubita po več fizičnih kubitih. Za prihodnost pa že načrtujejo še večjo kvantne računalnike.