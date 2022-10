Prihodnje leto prepovedana prodaja televizorjev 8K

Prihodnje leto se utegne zgoditi, da v Evropski uniji ne bo več dovoljena prodaja televizorjev z ločljivostjo 8K, ker ti porabijo več energije, kot dovoljuje evropska uredba. Čeprav je bila uredba 2019/2021 sprejeta pred poldrugim letom, proizvajalci televizorjev šele sedaj ugotavljajo, da bodo imeli težave 1. marca 2023, ko se bo začela uporabljati.

Uredba namreč predpisuje zahtevano učinkovitost televizorjev in drugih elektronskih naprav, ki se meri kot indeks energetske učinkovitosti (EEI). O tej metriki smo pisali že lani, in sicer kako se izračuna iz velikosti televizorja in njegove porabe električne energije. Po novem bo zahtevan EEI 0,9, kar bo veljalo za vse televizorje ne glede na tehnologijo. Trenutno so namreč 8K in microLED izvzeti.

V praksi to pomeni, da bo 40-palčni televizor smel porabiti le 48 W, 65-palčni pa na primer 112 W. To pa so vrednosti, ki jih z 8K ne moremo doseči. Standard je bil postavljen v letih 2012-2017, zato je prilagojen za HD in UHD. Že televizorji 4K porabijo več, a večina še ustreza kriteriju, medtem ko takih z 8K sploh ni. Torej se tovrstni televizorji v EU prihodnje leto sploh ne bodo smeli več prodajati.

Težavo povzroča večje število pik, zaradi česar je krmiljenje zahtevnejše. Hkrati so pike manjše, zato mora biti osvetlitev LCD-ja (backlight) močnejša, da skozi panel pronica dovolj svetlobe. To pa spet porabi več energije. Rešitev je več. Sprememba tehnologije je možna, a ne do 1. marca. Evropska unija bo zato lahko uredbo spremenila ali pa prilagodila način testiranja. Sicer televizorjev 8K pač ne bo. Žarnice smo tudi preživeli.