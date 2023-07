Prihajajoči Intelovi procesorji

Intel naj bi po poročanju nemškega spletišča Igor's Lab kmalu izdal dve novi liniji procesorjev, ki bosta tekmovali z najboljšimi procesorji na trgu.

Največjemu proizvajalcu procesorjev na svetu, podjetju Intel, so v javnost pobegnile informacije o prihajajočih procesorjih Raptor Lake Refresh in Arrow Lake. Prenovljena serija Raptor Lake naj bi bila kupcem na voljo že oktobra, medtem ko bo treba na Arrow Lake počakati do leta 2024. To so interne projekcije zmogljivosti podjetja Intel za prihajajoči seriji procesorjev. Intel je pri projekcijah zmogljivosti temeljil na Core i9-13900K, pri čemer je omejil PL1 in PL2 na 253W za procesorje Raptor Lake in Raptor Lake Refresh ter na 250W za Arrow Lake. Vsi trije procesorji naj bi si delili isto konfiguracijo jeder: 8+16+1. Po trenutnih podatkih naj bi Arrow Lake porabil toliko energije kot Raptor Lake.

Pri procesorjih Raptor Lake Refresh Intel pričakuje izboljšanje zmogljivosti med 1% in 3% v primerjavi z obstoječimi procesorji Raptor Lake, kar je za osvežitev serije pričakovano. Prav tako ne napovedujejo bistvenega izboljšanja zmogljivosti integrirane grafične kartice (iGPU). Integrirana grafika naj bi ostala enaka kot pri enotah Intel UHD Graphics 700-series, z največjim številom izvršilnih enot 32 in najvišjo hitrostjo 1,65 GHz. Po drugi strani naj bi procesorji Arrow Lake prinesli med 3% in 20% večjo hitrost v primerjavi z Raptor Lake, zlasti pri operacijah z več jedri. Intel pričakuje tudi, da bo iGPU Arrow Lake prinesel izboljšanje zmogljivosti med 220% in 240% v primerjavi z Raptor Lake v primerjalnih testih, kakršna sta 3DMark Time Spy in 3DMark Wild Life Extreme.

Kar zadeva združljivost, bo Raptor Lake Refresh uporabljal podnožje LGA1700, kar bo omogočilo ponovno uporabo matičnih plošč Intel serije 700, medtem ko bodo procesorji Arrow Lake potrebovali novo podnožje LGA1851, ki ima 9% več kontaktov in bo verjetno potrebovalo nov nabor čipov Intelove serije 800.