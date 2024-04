Objavljeno: 15.4.2024 07:00

Prihajajo kartice SD s 4 TB

Kartice SD bodo prihodnje leto dosegle kapaciteto 4 TB, sporoča proizvajalec Western Digital. Prihodnje leto lahko pričakujemo kartico s takšno kapaciteto po standardu SDUC (Secure Digital Ultra Capacity), ki bo namenjena zahtevnejši rabi, denimo kameram, ki snemajo v visoki resoluciji z veliko sličicami na sekundo.

Kartica bo uporabljala vodilo UHS-1 (Ultra High Speed-1), ki podpira hitrosti prenosa do 104 MB/s. V praksi bo kartica zmogla pisati z vsaj 10 MB/s, pri zaporednem zapisu pa do 30 MB/s. To sicer ne bo dovolj za sprotni zapis surovega formata 8K, zadoščalo pa bo za kompresiran video.

Danes se 1-TB kartice prodajajo po približno 140 dolarjev, torej lahko pričakujemo nekajkratnik te cene, zagotovo več kot zgolj 4-kratnik. Standard SDUC sicer omogoča kapacitete do 128 TB, potem ko so ga pred šestimi leti nadgradili. Danes so standardna velikost kartice s kapaciteto 1 TB, največja SanDiskova pa zmore dvakrat toliko.