Prihajajo kartice rSIM

CSL Group je v sodelovanju z Deutsche Telekom IoT in Tele2 IoT predstavila rSIM ali Resilient SIM, ki je zasnovan za izboljšanje zanesljivosti mobilnega omrežja in interneta stvari.

Tehnologija rSIM omogoča integracijo dveh neodvisnih mobilnih komunikacijskih profilov znotraj ene SIM kartice, kar omogoča samodejno preklapljanje na alternativno omrežje v primeru izpada povezave in zagotavlja neprekinjeno povezljivost. Tehnologija je še posebej koristna za naprave interneta stvari (IoT) na oddaljenih lokacijah, kjer je zanesljivost povezav ključnega pomena. Zanjo se zanimajo v industriji in na nacionalni ravni za infrastrukturo z dosledno povezljivostjo. Lanskoletne raziskave kažejo, da naj bi povezave IoT do leta 2033 narasle s sedanjih dveh na sedem milijard, zato je pomen odpornih tehnologij, kot je rSIM, velik.