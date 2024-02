Prihajajo 1-nm čipi!

Ne še takoj, a vsaj v časovnici so. Intel je napovedal, da bodo prvi čipi v litografiji 10A, ki ustreza 1 nm, proizvedeni leta 2027. Ali bodo to prototipi ali komercialni izdelki, še ni znano in je verjetno odvisno od razvoja dogodkov. A podjetje trdi, da bo 14A na voljo leta 2026, 10A pa proti koncu leta 2027. K temu bodo pomagale avtonomne tovarne, ki jih bo poganjala umetna inteligenca.

Trenutno Intel večino čipov proizvede v litografijah 7 in 12 nm. Tako bo ostalo še lep čas, nato pa bosta leta 2026 začela prevladovati 3 in 4 nm. Za te je že potreben ekstremni UV. Litografiji 20A in 18A sta sicer že v proizvodnji, a večji razmah takisto pričakujemo leta 2026. Tedaj bo Intel začel tudi preizkušati 14A, kmalu zatem pa še 10A.

To so seveda načrti, ki se lahko še spremenijo. Podrobnosti o 10A še niso znane – razen, da A pomeni angstrom in predstavlja 0,1 nm. Vemo, da ko Intel preide na manjšo litografijo, to v povprečju pomeni vsaj 15 odstotkov višjo zmogljivost. Intel hkrati gradi nove tovarne oziroma nadgrajuje obstoječe, in sicer v Novi Mehiki, Ohiu, Nemčiji, Izraelu, Maleziji in na Poljskem.

Tom's Hardware