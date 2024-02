Prihaja Wi-Fi HaLow

Brezžična tehnologija z nizko porabo energije, dolgim dosegom signala in množično povezljivostjo je namenjena napravam IoT.

Prihodnost interneta stvari ali mreže naprav, vozil in gospodinjskih aparatov s povezljivostjo, medsebojnim delovanjem in izmenjavo podatkov je svetla. Naprave IoT čaka Wi-Fi HaLow, brezžična tehnologija, ki temelji na protokolu IEEE 802.11ah in deluje na frekvencah pod 1 GHz, kar omogoča daljši doseg signala. S počasnejšo hitrostjo prenosa podatkov zagotavlja večjo zanesljivost na razdaljah do enega kilometra (ali več, če med oddajnikom in sprejemnikom ni ovir). Z nizko porabo energije je idealna za naprave z baterijami, kot so najrazličnejši senzorji in brezžične varnostne kamere. Z eno dostopno točko je sposobna povezati več kot 8000 naprav in kot taka odlična za različne projekte pametnih mest ter sisteme mreženja.

Wi-Fi HaLow dopolni obstoječo Wi-Fi infrastrukturo s počasnim, zanesljivim, varnim in brezšivnim frekvenčnim pasom za naprave IoT ter jo ohrani nedotaknjeno.